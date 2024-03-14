Никополь был под ударом врага: среди пострадавших есть ребенок (фото)
Российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области в четверг, 14 марта. В результате атаки есть пострадавшие, из которых ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру в Telegram.
Как отмечают правоохранители, сегодня оккупанты ударили по Никополю из артиллерии. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома, аптека и автомобили.
Из-за вражеской атаки ранения получили пять человек: 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две местные жительницы 74 лет, а также семилетний мальчик.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Украины
Ночью россияне запустили по Украине 36 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили 22 "Шахеда".
Оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.
Харьков этой ночью также находился под обстрелом, в городе зафиксировано несколько "прилетов". Россияне выпустили ракеты С-300 и "Шахеды". Уже днем в Харькове снова раздались взрывы.
Российская армия ночью осуществила массовый обстрел дронами Харьковской области. Под ударом находилась телевизионная инфраструктура региона. В нескольких районах области перебои с теле- и радиосигналом из-за ударов российских беспилотников.
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