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Ніколи не схилиться перед Путіним: Байден закликав голосувати за Гарріс та розкритикував Трампа

Фото: Джозеф Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден на Національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго виступив із різкою критикою свого попередника Дональда Трампа та закликав громадян голосувати за Камалу Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Байден наголосив на власній твердості у відносинах з Росією. Він заявив, що, на відміну від Трампа, жодного разу не схилявся перед російським диктатором Володимиром Путіним, як і Камала Гарріс.

"Ми ніколи не схилимось перед Путіним", - заявив він.

Байден також підкреслив успіхи своєї адміністрації у зміцненні світових альянсів та протистоянні Росії та Китаю.

"Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки Україна залишається вільною", - зазначив президент, викликавши бурхливі оплески делегатів.

Окрім цього, Байден окреслив основні принципи своєї політики, зокрема захист середнього класу, розвиток інфраструктури та виробництво мікрочипів, створення робочих місць, а також зусилля зі зниження цін на рецептурні ліки.

Президент закликав американців підтримати кандидатуру Камали Гарріс на майбутніх виборах, зазначивши, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти свою кандидатуру.

На завершення виступу Байден звернувся до американців із вдячністю за довіру та відданість, цитуючи рядки з гімну США: "Америко, я віддав тобі найкраще".

Вибори президента США 2024 року

Камала Гарріс висунула свою кандидатуру на вибори після того, як президент США Джозеф Байден вирішив вийти з передвиборчих перегонів внаслідок невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом. Нагадаємо, що тоді демократи та прихильники Байдена були настільки шоковані тим, як пройшли дебати, що офіційно почали з'являтися заяви від представників партії та донорів стосовно нездатності Байдена здобути перемогу.

Після цього він вирішив зняти свою кандидатуру. Наразі Гарріс випереджає Трампа майже в усіх ключових штатах.

Однак Трамп намагається запевнити як громадян, так і весь світ, що може перемогти. Окрім популізму (як щодо внутрішніх питань, так і зовнішніх), він постійно намагається образити Гарріс. Пояснює він це тим, що її "не поважає", а тому нібито "має на це право".

Тим часом соціальні опитування показують, що ставлення американських громадян до Гарріс є значно кращим, чим до Трампа.

Нагадаємо, що у передвиборчому штабі Гарріс анонсували два раунди дебатів із Трампом. Водночас він назвав умову, за якою може прийняти поразку у президентських виборах.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден