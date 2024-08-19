Американці значно краще ставляться до Гарріс, ніж до Трампа, - опитування

Близько половини дорослих американців – 48% – дуже чи досить позитивно ставляться до віцепрезидентки Камалі Гарріс, яка стане кандидатом на виборах від Демократичної партії.

Це вище, ніж 39% на початку літа, до того, як невдалий виступ президента Джо Байдена в дебатах із колишнім президентом Дональдом Трампом зрештою призвів до того, що він вибув із президентських перегонів.

Це не тільки покращення для Гарріс, а й вище в порівнянні з 38% у Байдена, перш ніж він вибув з гонки. Це також краще, ніж у Трампа – лише 41% респондентів заявили, що мають сприятливу думку про нього.

Зростання прихильності до Гарріс відбувається у міру того, як все більше американців загалом формують думку про неї, тоді як кампанії Харріс і Трампа поспішають визначити її кандидатуру. Частка тих, хто каже, що вони недостатньо знають про неї, щоб мати думку, скоротилася вдвічі, з 12% у червні до 6% зараз.

Останній вимір відповідає тому, як американці ставилися до Гарріс на початку 2021 року, коли вона та Байден вперше вступили на посаду. Це говорить про відновлення позитивного ставлення до Гарріс - частка американців, які мають "дуже сприятливу" думку про неї, також зросла за той же період - але вона ризикує упертися в стелю, наближаючись до свого попереднього найвищого рейтингу.

Опитування 1164 дорослих проводилося з 8 по 12 серпня 2024 з використанням вибірки, взятої з заснованої на ймовірності панелі AmeriSpeak від NORC, яка розроблена для репрезентативності населення США. Похибка вибірки для всіх респондентів становить плюс-мінус 3,8 процентних пункти.