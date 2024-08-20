Никогда не склонится перед Путиным: Байден призвал голосовать за Харрис и раскритиковал Трампа

Байден отметил свою твердость в отношениях с Россией. Он заявил, что в отличие от Трампа ни разу не склонялся перед российским диктатором Владимиром Путиным, как и Камала Харрис.

"Мы никогда не склонимся перед Путиным", - заявил он.

Байден также подчеркнул успехи своей администрации в укреплении мировых альянсов и противостоянии России и Китая.

"Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но спустя почти три года Украина остается свободной", - отметил президент, вызвав бурные аплодисменты делегатов.

Кроме того, Байден очертил основные принципы своей политики, в частности, защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производство микрочипов, создание рабочих мест, а также усилия по снижению цен на рецептурные лекарства.

Президент призвал американцев поддержать кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих выборах, отметив, что не держит зла на тех, кто убедил его снять свою кандидатуру.

В завершение выступления Байден обратился к американцам с благодарностью за доверие и преданность, цитируя строчки из гимна США: "Америка, я отдал тебе лучшее".

Выборы президента США в 2024 году

Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы после того, как президент США Джозеф Байден решил выйти из предвыборной гонки из-за неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Напомним, что тогда демократы и сторонники Байдена были настолько шокированы тем, как прошли дебаты, что официально начали появляться заявления от представителей партии и доноров по поводу неспособности Байдена одержать победу.

После этого он решил снять свою кандидатуру. Сейчас Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

Однако Трамп пытается уверить как граждан, так и весь мир, что может победить. Кроме популизма (как касательно внутренних вопросов, так и внешних), он постоянно пытается оскорбить Харрис. Объясняет он это тем, что ее "не уважает", а потому якобы "имеет на это право".



Между тем социальные опросы показывают, что отношение американских граждан к Харрис значительно лучше, чем к Трампу.