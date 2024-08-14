Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах: опитування

Віце-президент США Камала Гарріс в більшості ключових штатів вже лідирує або зрівнялася з по голосах з колишнім президентом Дональдом Трампом. Наразі вона випереджає Трампа вже на відсоток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на THE HILL .

Гарріс випереджає Трампа зокрема у таких штатах, як Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

У семи штатах, де відбудуться вибори, вона має 48% підтримки, Трамп - 47%, а 5% респондентів заявили, що не визначилися або не будуть голосувати.

Згідно з опитуванням, Гарріс зараз трохи випереджає Трампа в п'яти штатах, де відбудуться вибори, і має рівний з ним рейтинг у Джорджії. Єдина перевага Трампа - у штаті Невада, але Гарріс скоротила його відрив на 6 пунктів з моменту проведення останнього опитування у травні.