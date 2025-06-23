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Ніколи не прощають зради: хто зі знаків Зодіаку мстить найжорсткіше

Понеділок 23 червня 2025 19:45
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Ніколи не прощають зради: хто зі знаків Зодіаку мстить найжорсткіше Найбільш мстиві знаки Зодіаку (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Деякі знаки Зодіаку мають особливу пам'ять на образи та не прощають зради - навіть через роки вони здатні відповісти так, що запам'ятається надовго. Астрологи назвали трійку найбільш мстивих представників зодіакального кола, з якими краще не грати з вогнем.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Близнюки

Близнюки можуть здатися легковажними й безтурботними, але зрада для них - серйозний удар. Вони не забудуть того, хто підірвав їхню довіру, і можуть обрати емоційно холодну, але дуже витончену помсту.

Їхня головна зброя - слова: саркастичні, точні, влучні. Найгірше те, що Близнюки здатні виставити ворога в невигідному світлі публічно і зроблять це з посмішкою.

Скорпіон

Скорпіони - безумовні лідери в питанні помсти. Якщо ви зрадили їх, можете бути впевнені: вони ніколи не забудуть цього.

Їхня помста може бути холодною, стратегічною і дуже точною - вони почекають скільки потрібно, але вдарять у найболючіше місце. Скорпіон не зупиниться, поки не відчує, що справедливість відновлено.

Козоріг

Козероги здаються стриманими та раціональними, але вони глибоко переживають зраду і не прощають її. Їхня помста - це дії, а не слова: вони можуть "вирізати" людину зі свого життя назавжди або зруйнувати її репутацію.

Козоріг діятиме холоднокровно, продумано і з максимальним ефектом. Він вірить у карму, але часто вважає, що саме він є її знаряддям.

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