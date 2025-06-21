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Зірки обіцяють нове життя цим 5 знакам Зодіаку: хто у списку щасливчиків?

Субота 21 червня 2025 12:01
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Зірки обіцяють нове життя цим 5 знакам Зодіаку: хто у списку щасливчиків? Хто зі знаків Зодіаку відродиться з попелу (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Наближається період великих змін, і для деяких знаків Зодіаку він стане початком нового життя. Астрологи стверджують, що для них відкривається новий етап - час внутрішніх змін, оновлень і несподіваних шансів. Це час, коли все може змінитися - від стосунків до кар'єри.

РБК-Україна з посиланням на Collective World розповідає, кому зірки підготували рідкісний шанс все змінити.

Овен

Овни стоять на порозі великої трансформації. Події найближчими тижнями змінять їхнє ставлення до себе, до людей і до власних цілей.

Замість звичного напору прийде усвідомлення: іноді перемога - це вміння вчасно зупинитися і переосмислити шлях. Новий етап принесе глибшу гармонію і несподівані можливості.

Лев

Для Левів настає час внутрішнього переродження - менше драми, більше істинності. Ви навчитеся по-новому дивитися на стосунки, роботу і власні бажання.

Там, де раніше було бажання контролювати, виникне необхідність будувати. Це буде початок нової версії вас - сильнішої, зрілішої та ще яскравішої.

Скорпіон

Скорпіони давно жили в режимі вижити, але тепер зірки дають шанс жити по-справжньому. На вас чекає глибоке очищення: ви відпустите старі образи, болі та страхи.

Це період емоційного перезавантаження, після якого ви зможете створити життя, що більше відповідає вашій справжній сутності. Довіртеся зміні - вона принесе оновлення і свободу.

Стрілець

Для Стрільців відкривається нова глава, сповнена натхнення, ідей і нових горизонтів. Те, що раніше здавалося мрією, тепер може стати реальністю - варто зробити крок назустріч.

На вас чекають приємні зміни в особистому житті або в кар'єрі. У цьому новому житті ви відчуєте себе ще вільнішим і впевненішим.

Козоріг

Козероги вступають у фазу глибокого переосмислення себе і своїх життєвих цілей. Ви більше не женіться тільки за результатом - час жити в балансі. Нові обставини змінять ваше уявлення про успіх і щастя.

Це буде не просто новий розділ - це новий стиль життя, в якому є місце і для душі, і для серця.

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