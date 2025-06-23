Никогда не прощают предательства: кто из знаков Зодиака мстит жестче всего

Некоторые знаки Зодиака обладают особой памятью на обиды и не прощают измены - даже спустя годы они способны ответить так, что запомнится надолго. Астрологи назвали тройку наиболее мстительных представителей зодиакального круга, с которыми лучше не играть с огнем.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Близнецы могут показаться легкомысленными и беззаботными, но предательство для них - серьезный удар. Они не забудут того, кто взорвал их доверие, и могут выбрать эмоционально холодную, но очень изощренную месть.

Их главное оружие - слова: саркастические, точные, меткие. Хуже всего то, что Близнецы способны выставить врага в невыгодном свете публично и сделают это с улыбкой.

Скорпион

Скорпионы - безусловные лидеры в вопросе мести. Если вы предали их, можете быть уверены: они никогда не забудут этого.

Их месть может быть холодной, стратегической и очень точной - они подождут сколько нужно, но ударят в самое больное место. Скорпион не остановится, пока не почувствует, что справедливость восстановлена.

Козерог

Козероги кажутся сдержанными и рациональными, но они глубоко переживают измену и не прощают ее. Их месть - это действия, а не слова: они могут "вырезать" человека из своей жизни навсегда или разрушить его репутацию.

Козерог будет действовать хладнокровно, продуманно и с максимальным эффектом. Он верит в карму, но часто считает, что именно он является ее орудием.