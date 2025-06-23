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Таро-гороскоп на тиждень. Хто здійснить заповітну мрію, а на кого чекає гірка правда

Понеділок 23 червня 2025 13:11
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Таро-гороскоп на тиждень. Хто здійснить заповітну мрію, а на кого чекає гірка правда Гороскоп-Таро на тиждень (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Цей тиждень, який розпочався 23 червня і триватиме до 29 червня, обіцяє бути насиченим на емоції та одкровення. Деяким знакам Зодіаку зірки принесуть натхнення, іншим - час відпустити минуле або прийняти важливі рішення.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Десятка Кубків

Значення: романтика, гармонія

Цього тижня навіть побут може стати чарівним. Незалежно від вашого статусу в стосунках, ви здатні додати до життя більше романтики, легкості, краси та ніжності. Зробіть свій простір затишнішим: свічки, музика, квіти, улюблена їжа - все це працює.

Телець

Карта Таро: Смерть

Значення: трансформація, перезавантаження

Ця карта не про кінець, а про оновлення. На вас чекає глибока трансформація: зміниться графік, пріоритети, середовище або навіть бачення світу. Час навести лад, позбутися зайвого - у просторі, думках, стосунках.

Близнюки

Карта Таро: Шістка Мечів

Значення: звільнення, рух уперед

Близнюки вміють відпускати, але цього разу щось тримає вас. Можливо, ви занадто довго трималися за ідею, зв'язок або ситуацію, що давно вичерпала себе. Прийшов момент сказати "досить" і йти далі.

Рак

Карта Таро: Зірка

Значення: втілення мрій, натхнення

Зірка - карта виконання бажань, символ віри, що все можливо. Зараз - ідеальний момент почати реалізовувати свою потаємну мрію. Всесвіт на вашому боці, але він хоче побачити вашу ініціативу - зробіть перший крок.

Лев

Карта Таро: Шістка Кубків

Значення: ностальгія, емоційне зцілення

Пориньте в приємні спогади з дитинства або юності. Згадайте, що приносило вам радість: старі пісні, фільми, улюблені місця, друзі. Проведіть вечір, переглядаючи старі фото або готуючи улюблену страву.

Повернення до минулого допоможе вам зрозуміти себе краще і відчути емоційне зцілення.

Діва

Карта Таро: Диявол

Значення: бажання, спокуса

Цього тижня дозвольте собі бути неідеальними. Ви звикли все контролювати - розклад, почуття, навіть думки. Але іноді надмірна дисципліна заважає справді жити. Руйнуйте старі правила або створюйте нові, які працюють на вас.

Терези

Карта Таро: Вісімка Кубків

Значення: вдалий збіг, новий початок

Десь поруч є шанс, який змінить усе. Але спершу вам потрібно відпустити те, що вже не працює. Це можуть бути мрії, які виявилися ілюзіями, або старі зв'язки.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Жезлів

Значення: пригода, імпульс

Цей тиждень - не для планування, а для дій. Карта Лицаря Жезлів закликає вас включитися в життя на повну: вирушити в подорож, погодитися на новий проєкт, сказати "так" несподіваному запрошенню.

Стрілець

Карта Таро: Вежа

Значення: одкровення, правда

Тиждень може здатися емоційно напруженим, але насправді це очищення. Ви дізнаєтеся щось важливе, можливо навіть приголомшливе, але це позбавить ілюзій. Не бійтеся правди - вона допоможе перезібрати себе на новому, міцнішому фундаменті.

Козоріг

Карта Таро: Відлюдник

Значення: самотність, внутрішня тиша

Цього тижня ви можете спокійно зняти всі маски та побути наодинці з собою. Це не втеча, а свідомий вибір - відпочити від соціальних обов'язків і зарядити внутрішню батарейку. До того ж невеликий інтелектуальний або творчий проєкт допоможе розширити кругозір і принесе внутрішній ресурс.

Водолій

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

Значення: усунення проблем, робота над конфліктами

Ви як система навігації, що точно фіксує збої. Цього тижня зірки радять звернути увагу на "гарячі точки" - конфлікти, напруження, нерозв'язані питання, але щоб навести лад. Ваші дії можуть не вирішити все відразу, але ви зможете послабити напругу, і люди це помітять.

Риби

Карта Таро: Сімка Жезлів

Значення: конкуренція, стійкість

Ви значно сильніші, ніж може здатися оточенню. У вас є інтуїція, мудрість, емоційна витривалість. Перетворіть її на виклик: чітка мета, особистий змагальний дух і внутрішня впертість зроблять вас практично невразливими.

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