Ніколи не пийте воду з пластикової пляшки, яка лежала в авто: ось чому

Чим небезпечні пластикові пляшки

За словами ендокринолога та дієтолога Вікторії Гончаренко, в авто під дією температури з пластика у воду будуть надходити велика кількість бісфенолу А, фталатів та мікропластику.

Ці речовини можуть призводити до:

гормональних збоїв

підвищувати ризик розвитку певних видів раку

шкодити печінці, мозку та репродуктивній системі

Тому якщо ви хочете залишити в машині якусь воду, то краще обрати у скляній тарі.

Також одноразові пластикові пляшки - джерело глобального забруднення: менше ніж 10% переробляється. Пластик накопичується у природі, водоймах, ґрунті, отруює довкілля і назад потрапляє у людей через їжу, воду, повітря.

Потрапляння в організм бісфенолу А пов’язане з підвищеним ризиком діабету 2 типу, зниженням інсулінової чутливості навіть при низьких дозах.

Кип'ятіння або фільтрація зменшують кількість нанопластику до 90% порівняно з пляшковою водою.

Як зрозуміти, що пластикова пляшка якісна

Багаторазові пляшки або якісна тара можуть мати напис:

BPA-free / Без бісфенолу A

Food grade / Харчовий пластик / Для харчових продуктів

Однак, варто розуміти, що навіть найкраща пластикова тара стане шкідливою, якщо воду зберігали при високій температурі.

У магазинах обирайте пляшки, що зберігалися в тіні або холодильнику, якомога далі від тепла.

Вода має термін придатності (навіть бутильована). Тому перевірте, чи пляшка:

герметично запаяна

не деформована

не мутна

не має осаду або сторонніх запахів

Якщо є каламутність, дивні бульбашки або запах - не пийте таку воду.