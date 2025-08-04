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Ніколи не пийте воду з пластикової пляшки, яка лежала в авто: ось чому

Чому не можна пити воду з пластикових пляшок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У розпал літньої спеки багато хто бере з собою пляшку води в авто, не задумуючись, що вона може перетворитися на потенційну загрозу здоров’ю. Все через пластик, який може виділяти шкідливі речовини у воду.

РБК-Україна повідомляє, воду у яких пляшка краще купувати, щоб захистити своє здоров'я.

Чим небезпечні пластикові пляшки

За словами ендокринолога та дієтолога Вікторії Гончаренко, в авто під дією температури з пластика у воду будуть надходити велика кількість бісфенолу А, фталатів та мікропластику.

Ці речовини можуть призводити до:

  • гормональних збоїв
  • підвищувати ризик розвитку певних видів раку
  • шкодити печінці, мозку та репродуктивній системі

Тому якщо ви хочете залишити в машині якусь воду, то краще обрати у скляній тарі.

Також одноразові пластикові пляшки - джерело глобального забруднення: менше ніж 10% переробляється. Пластик накопичується у природі, водоймах, ґрунті, отруює довкілля і назад потрапляє у людей через їжу, воду, повітря.

Потрапляння в організм бісфенолу А пов’язане з підвищеним ризиком діабету 2 типу, зниженням інсулінової чутливості навіть при низьких дозах.

Кип'ятіння або фільтрація зменшують кількість нанопластику до 90% порівняно з пляшковою водою.

Як зрозуміти, що пластикова пляшка якісна

Багаторазові пляшки або якісна тара можуть мати напис:

  • BPA-free / Без бісфенолу A
  • Food grade / Харчовий пластик / Для харчових продуктів

Однак, варто розуміти, що навіть найкраща пластикова тара стане шкідливою, якщо воду зберігали при високій температурі.

У магазинах обирайте  пляшки, що зберігалися в тіні або холодильнику, якомога далі від тепла.

Вода має термін придатності (навіть бутильована). Тому перевірте, чи пляшка:

  • герметично запаяна
  • не деформована
  • не мутна
  • не має осаду або сторонніх запахів

Якщо є каламутність, дивні бульбашки або запах - не пийте таку воду.

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка ендокринолога Вікторії Гончаренко, сайти Health shots та Business insider.

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