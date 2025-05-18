"Всім, хто хоче жити довше". Експерт розповів, яку воду найкраще пити щодня
Чиста питна вода – основа нашого здоров’я. Якість води різниться залежно від регіону, як її очищують водоканали від того, з якиж джерел її беруть – поверхневих чи підземних. Стало відомо, яка вода найоптимальніше підходить для щоденного вживання.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Що ми п’ємо щодня? Екологи пояснили, що не так з водою в Україні".
Яка вода найкорисніша
Близько 80% питної води в Україні зараз постачають із поверхневих джерел – річок і озер, які вразливі до забруднення та екологічного виснаження. Лише п’ята частина надходить із більш безпечних підземних джерел, каже РБК-Україна підприємець і віце-президент Української водної Асоціації Артем Шира.
За його словами, артезіанська вода з бюветів зазвичай чистіша. Водоканали запевняють у прийнятній якості водопровідної води, однак краще проявити обережність. Адже те, що ми споживаємо щодня, безпосередньо впливає на наше здоров’я, і вода також.
Він каже, що найбільш оптимально пити водопровідну, додатково доочищену воду.
"Бажано пити очищену за допомогою спеціальних фільтрів. І тоді ви можете не переживати, бо базово водопровідна вода вже якось очищена, в ній більш-менш щось перевірено. А якщо ви її доочистите, то можете спокійно і з задоволенням пити. Доочищувати питну воду варто всім, хто хоче жити трохи довше", – радить Артем Шира.
Альтернативний варіант – купувати доочищену воду в пунктах розливу, які розташовані біля житлових будинків.
"Є прилад – портативний вимірювач солоності води. Якщо він показує низьку солоність, можна припустити, що інші забруднення теж мінімальні. Така вода в кілька разів чистіша й придатна для споживання. Звісно, ідеально пити воду з альпійських джерел, але з реального вибору тут і зараз найкраще – очищена водопровідна або вода з пунктів розливу", – пояснює Шира.
Раніше лікар розповів, чи корисно використовувати фільтри для води.
Також багато хто вважає, що чим більше разів прокип'ятити воду, тим краще вона стає очищеною. Стало відомо, чи можна кип'ятити воду кілька разів.
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