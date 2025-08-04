Никогда не пейте воду из пластиковой бутылки, которая лежала в авто: вот почему

Чем опасны пластиковые бутылки

По словам эндокринолога и диетолога Виктории Гончаренко, в авто под действием температуры из пластика в воду будут поступать большое количество бисфенола А, фталатов и микропластика.

Эти вещества могут приводить к:

гормональным сбоям

повышать риск развития определенных видов рака

вредить печени, мозгу и репродуктивной системе

Поэтому если вы хотите оставить в машине какую-то воду, то лучше выбрать в стеклянной таре.

Также одноразовые пластиковые бутылки - источник глобального загрязнения: менее 10% перерабатывается. Пластик накапливается в природе, водоемах, почве, отравляет окружающую среду и обратно попадает в людей через пищу, воду, воздух.

Попадание в организм бисфенола А связано с повышенным риском диабета 2 типа, снижением инсулиновой чувствительности даже при низких дозах.

Кипячение или фильтрация уменьшают количество нанопластика до 90% по сравнению с бутылочной водой.

Как понять, что пластиковая бутылка качественная

Многоразовые бутылки или качественная тара могут иметь надпись:

BPA-free / Без бисфенола A

Food grade / Пищевой пластик / Для пищевых продуктов

Однако, следует понимать, что даже лучшая пластиковая тара станет вредной, если воду хранили при высокой температуре.

В магазинах выбирайте бутылки, которые хранились в тени или холодильнике, как можно дальше от тепла.

Вода имеет срок годности (даже бутилированная). Поэтому проверьте, герметично ли запечатана бутылка:

герметично запаяна

не деформирована

не мутная

не имеет осадка или посторонних запахов

Если есть мутность, странные пузырьки или запах - не пейте такую воду.