Ніколи не пийте воду з пластикової пляшки, яка лежала в авто: ось чому
У розпал літньої спеки багато хто бере з собою пляшку води в авто, не задумуючись, що вона може перетворитися на потенційну загрозу здоров’ю. Все через пластик, який може виділяти шкідливі речовини у воду.
РБК-Україна повідомляє, воду у яких пляшка краще купувати, щоб захистити своє здоров'я.
Чим небезпечні пластикові пляшки
За словами ендокринолога та дієтолога Вікторії Гончаренко, в авто під дією температури з пластика у воду будуть надходити велика кількість бісфенолу А, фталатів та мікропластику.
Ці речовини можуть призводити до:
- гормональних збоїв
- підвищувати ризик розвитку певних видів раку
- шкодити печінці, мозку та репродуктивній системі
Тому якщо ви хочете залишити в машині якусь воду, то краще обрати у скляній тарі.
Також одноразові пластикові пляшки - джерело глобального забруднення: менше ніж 10% переробляється. Пластик накопичується у природі, водоймах, ґрунті, отруює довкілля і назад потрапляє у людей через їжу, воду, повітря.
Потрапляння в організм бісфенолу А пов’язане з підвищеним ризиком діабету 2 типу, зниженням інсулінової чутливості навіть при низьких дозах.
Кип'ятіння або фільтрація зменшують кількість нанопластику до 90% порівняно з пляшковою водою.
Як зрозуміти, що пластикова пляшка якісна
Багаторазові пляшки або якісна тара можуть мати напис:
- BPA-free / Без бісфенолу A
- Food grade / Харчовий пластик / Для харчових продуктів
Однак, варто розуміти, що навіть найкраща пластикова тара стане шкідливою, якщо воду зберігали при високій температурі.
У магазинах обирайте пляшки, що зберігалися в тіні або холодильнику, якомога далі від тепла.
Вода має термін придатності (навіть бутильована). Тому перевірте, чи пляшка:
- герметично запаяна
- не деформована
- не мутна
- не має осаду або сторонніх запахів
Якщо є каламутність, дивні бульбашки або запах - не пийте таку воду.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка ендокринолога Вікторії Гончаренко, сайти Health shots та Business insider.
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