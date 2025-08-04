Никогда не пейте воду из пластиковой бутылки, которая лежала в авто: вот почему
В разгар летней жары многие берут с собой бутылку воды в авто, не задумываясь, что она может превратиться в потенциальную угрозу здоровью. Все из-за пластика, который может выделять вредные вещества в воду.
РБК-Украина сообщает, воду в каких бутылка лучше покупать, чтобы защитить свое здоровье.
Чем опасны пластиковые бутылки
По словам эндокринолога и диетолога Виктории Гончаренко, в авто под действием температуры из пластика в воду будут поступать большое количество бисфенола А, фталатов и микропластика.
Эти вещества могут приводить к:
- гормональным сбоям
- повышать риск развития определенных видов рака
- вредить печени, мозгу и репродуктивной системе
Поэтому если вы хотите оставить в машине какую-то воду, то лучше выбрать в стеклянной таре.
Также одноразовые пластиковые бутылки - источник глобального загрязнения: менее 10% перерабатывается. Пластик накапливается в природе, водоемах, почве, отравляет окружающую среду и обратно попадает в людей через пищу, воду, воздух.
Попадание в организм бисфенола А связано с повышенным риском диабета 2 типа, снижением инсулиновой чувствительности даже при низких дозах.
Кипячение или фильтрация уменьшают количество нанопластика до 90% по сравнению с бутылочной водой.
Как понять, что пластиковая бутылка качественная
Многоразовые бутылки или качественная тара могут иметь надпись:
- BPA-free / Без бисфенола A
- Food grade / Пищевой пластик / Для пищевых продуктов
Однако, следует понимать, что даже лучшая пластиковая тара станет вредной, если воду хранили при высокой температуре.
В магазинах выбирайте бутылки, которые хранились в тени или холодильнике, как можно дальше от тепла.
Вода имеет срок годности (даже бутилированная). Поэтому проверьте, герметично ли запечатана бутылка:
- герметично запаяна
- не деформирована
- не мутная
- не имеет осадка или посторонних запахов
Если есть мутность, странные пузырьки или запах - не пейте такую воду.
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При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница эндокринолога Виктории Гончаренко, сайты Health shots и Business insider.
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