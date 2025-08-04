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Никогда не пейте воду из пластиковой бутылки, которая лежала в авто: вот почему

Понедельник 04 августа 2025 09:18
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Никогда не пейте воду из пластиковой бутылки, которая лежала в авто: вот почему Почему нельзя пить воду из пластиковых бутылок (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В разгар летней жары многие берут с собой бутылку воды в авто, не задумываясь, что она может превратиться в потенциальную угрозу здоровью. Все из-за пластика, который может выделять вредные вещества в воду.

РБК-Украина сообщает, воду в каких бутылка лучше покупать, чтобы защитить свое здоровье.

Чем опасны пластиковые бутылки

По словам эндокринолога и диетолога Виктории Гончаренко, в авто под действием температуры из пластика в воду будут поступать большое количество бисфенола А, фталатов и микропластика.

Эти вещества могут приводить к:

  • гормональным сбоям
  • повышать риск развития определенных видов рака
  • вредить печени, мозгу и репродуктивной системе

Поэтому если вы хотите оставить в машине какую-то воду, то лучше выбрать в стеклянной таре.

Также одноразовые пластиковые бутылки - источник глобального загрязнения: менее 10% перерабатывается. Пластик накапливается в природе, водоемах, почве, отравляет окружающую среду и обратно попадает в людей через пищу, воду, воздух.

Попадание в организм бисфенола А связано с повышенным риском диабета 2 типа, снижением инсулиновой чувствительности даже при низких дозах.

Кипячение или фильтрация уменьшают количество нанопластика до 90% по сравнению с бутылочной водой.

Как понять, что пластиковая бутылка качественная

Многоразовые бутылки или качественная тара могут иметь надпись:

  • BPA-free / Без бисфенола A
  • Food grade / Пищевой пластик / Для пищевых продуктов

Однако, следует понимать, что даже лучшая пластиковая тара станет вредной, если воду хранили при высокой температуре.

В магазинах выбирайте бутылки, которые хранились в тени или холодильнике, как можно дальше от тепла.

Вода имеет срок годности (даже бутилированная). Поэтому проверьте, герметично ли запечатана бутылка:

  • герметично запаяна
  • не деформирована
  • не мутная
  • не имеет осадка или посторонних запахов

Если есть мутность, странные пузырьки или запах - не пейте такую воду.

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При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница эндокринолога Виктории Гончаренко, сайты Health shots и Business insider.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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