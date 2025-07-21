Ніколи не купуйте такі дині: три небезпечні ознаки, які легко перевірити на ринку

Три ознаки, що диню не варто купувати

Тріщини та пошкоджена шкірка

Одна з найнебезпечніших ознак - наявність тріщин або розривів на поверхні плода. Через мікропошкодження всередину дині легко проникають мікроби, включно з небезпечними кишковими бактеріями. Такі фрукти можуть викликати отруєння або серйозні проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Занадто сильний аромат

Хоча аромат дині - одна з її головних приваб, надто різкий і солодкувато-бродильний запах - поганий знак. Це може свідчити про початок процесу бродіння або псування. Такий плід уже перезрів і може містити продукти розпаду, які шкідливі для здоров’я.

Натискаєш - і пальці провалюються

Занадто м’яка або "ватна" консистенція дині - ще один сигнал тривоги. Якщо при легкому натисканні шкірка продавлюється або залишається вм’ятина - плід уже зіпсувався. Часто таке трапляється, коли диню зберігали неправильно або вона вже почала гнити зсередини.

Завжди купуйте дині тільки в перевірених місцях, бажано - на сертифікованих ринках чи в супермаркетах.

Уникайте стихійної торгівлі з землі чи з рук, де продукти часто не проходять належний санітарний контроль. Не соромтеся попроситися документи на фрукти.