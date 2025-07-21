Никогда не покупайте такие дыни: три опасных признака, которые легко проверить на рынке

Три признака, что дыню не стоит покупать

Трещины и поврежденная кожура

Один из самых опасных признаков - наличие трещин или разрывов на поверхности плода. Через микроповреждения внутрь дыни легко проникают микробы, включая опасные кишечные бактерии. Такие фрукты могут вызвать отравление или серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Слишком сильный аромат

Хотя аромат дыни - одна из ее главных прелестей, слишком резкий и сладковато-бродильный запах - плохой знак. Это может свидетельствовать о начале процесса брожения или порчи. Такой плод уже перезрел и может содержать продукты распада, которые вредны для здоровья.

Нажимаешь - и пальцы проваливаются

Слишком мягкая или "ватная" консистенция дыни - еще один сигнал тревоги. Если при легком нажатии кожура продавливается или остается вмятина - плод уже испортился. Часто такое случается, когда дыню хранили неправильно или она уже начала гнить изнутри.

Всегда покупайте дыни только в проверенных местах, желательно - на сертифицированных рынках или в супермаркетах.

Избегайте стихийной торговли с земли или с рук, где продукты часто не проходят надлежащий санитарный контроль. Не стесняйтесь попросить документы на фрукты.