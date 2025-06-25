Ніколи не купуйте сонцезахисний крем, якщо в ньому є цей інгредієнт

Літо - сезон активного сонця, і сонцезахисний крем здається незамінним у щоденному догляді за шкірою. Проте експерти застерігають, що деякі креми можуть бути не лише неефективними, а й небезпечними для здоров’я.

Який інгредієнт у захисті від сонця має вас насторожити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

На що звернути уваги при покупці SPF-крему?

Особливу увагу слід звертати на склад засобу і уникати одного конкретного інгредієнта.

Мова йде про оксибензон (Oxybenzone) - компонент, який досі входить до складу багатьох популярних сонцезахисних засобів.

За даними досліджень, ця речовина може проникати крізь шкіру в кров і чинити гормональні збої в організмі. Американська академія дерматології та екологічні організації неодноразово закликали обмежити або повністю виключити використання оксибензону, особливо в дитячих засобах.

Чому оксибензон шкідливий?

Крім впливу на ендокринну систему, оксибензон здатен викликати алергічні реакції, подразнення, а також фотосенсибілізацію підвищену чутливість до сонця. У деяких людей після використання таких кремів з’являються висипи, почервоніння або свербіж, що може ускладнити відпочинок на пляжі або прогулянки.

До того ж, цей компонент шкодить навколишньому середовищу, зокрема, кораловим рифам. Через це у деяких країнах, таких як Гаваї та Таїланд, продаж сонцезахисних засобів з оксибензоном вже заборонений.

Як обрати безпечний сонцезахисний крем?

Дерматологи радять надавати перевагу засобам з мінеральними фільтрами - цинком або діоксидом титану. Вони створюють фізичний бар’єр на шкірі, не проникають в організм і рідко викликають подразнення.

Пам’ятайте, те, що ви наносите на шкіру щодня, може впливати на ваше здоров’я. Тому уважно читайте етикетку і ніколи не купуйте крем, якщо в його складі є оксибензон.