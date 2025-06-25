Никогда не покупайте солнцезащитный крем, если в нем есть этот ингредиент

Лето - сезон активного солнца, и солнцезащитный крем кажется незаменимым в ежедневном уходе за кожей. Однако эксперты предостерегают, что некоторые кремы могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья.

Какой ингредиент в защите от солнца должен вас насторожить - читайте в материале РБК-Украина.

На что обратить внимания при покупке SPF-крема?

Особое внимание следует обращать на состав средства и избегать одного конкретного ингредиента.

Речь идет об оксибензоне (Oxybenzone) - компоненте, который до сих пор входит в состав многих популярных солнцезащитных средств.

По данным исследований, это вещество может проникать сквозь кожу в кровь и вызывать гормональные сбои в организме. Американская академия дерматологии и экологические организации неоднократно призывали ограничить или полностью исключить использование оксибензона, особенно в детских средствах.

Почему оксибензон вреден?

Помимо влияния на эндокринную систему, оксибензон способен вызывать аллергические реакции, раздражение, а также фотосенсибилизацию повышенную чувствительность к солнцу. У некоторых людей после использования таких кремов появляются сыпь, покраснение или зуд, что может осложнить отдых на пляже или прогулки.

К тому же, этот компонент вредит окружающей среде, в частности, коралловым рифам. Поэтому в некоторых странах, таких как Гавайи и Таиланд, продажа солнцезащитных средств с оксибензоном уже запрещена.

Как выбрать безопасный солнцезащитный крем?

Дерматологи советуют отдавать предпочтение средствам с минеральными фильтрами - цинком или диоксидом титана. Они создают физический барьер на коже, не проникают в организм и редко вызывают раздражение.

Помните, то, что вы наносите на кожу каждый день, может влиять на ваше здоровье. Поэтому внимательно читайте этикетку и никогда не покупайте крем, если в его составе есть оксибензон.