Сонцезахисний крем з минулого року: економія чи ризик для здоров'я?

Багато хто, перебираючи свої літні приналежності, знаходять на дні шаф або косметичок тюбик сонцезахисного крему, куплений минулого сезону.

Чи можна використовувати такий засіб - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому сонцезахисний крем не вічний

Сонцезахисний крем - це не просто косметика, це, перш за все, захисний засіб, який містить активні фільтри, що блокують або відбивають ультрафіолетове (УФ) випромінювання. Ці фільтри можуть бути двох типів:

Хімічні фільтри: (наприклад, авобензон, оксибензон, октиноксат) поглинають УФ-промені, перетворюючи їх на теплову енергію.

Фізичні фільтри: (оксид цинку, діоксид титану) створюють на поверхні шкіри бар'єр, який відбиває УФ-промені.

Проблема полягає в тому, що з часом стабільність та ефективність цих фільтрів зменшується. Навіть якщо крем виглядає і пахне нормально, його захисні властивості можуть бути значно знижені.

Основні причини, чому минулорічний крем може бути небезпечним

Зниження ефективності SPF

Це головна і найочевидніша проблема. Активні інгредієнти, що відповідають за SPF (Sun Protection Factor), руйнуються під впливом світла, тепла та часу. Крем, який торік мав SPF 30, після закінчення терміну придатності може мати SPF 10 або навіть менше, що залишить вашу шкіру без належного захисту. Це збільшує ризик сонячних опіків, передчасного старіння шкіри та розвитку раку шкіри.

Розпад інгредієнтів та токсичні сполуки

З часом хімічні компоненти крему можуть розкладатися, утворюючи нові, потенційно токсичні сполуки. Ці речовини можуть викликати подразнення шкіри, алергічні реакції, висипання, свербіж або навіть більш серйозні реакції у чутливих людей.

Зміна текстури та консистенції

Крем може стати більш рідким або, навпаки, загуснути, розшаруватися, змінити колір або запах. Це ознаки того, що емульсія розпалася, і засіб втратив свою однорідність. Такий крем не зможе рівномірно розподілитися по шкірі, залишаючи незахищені ділянки.

Бактеріальне забруднення

Відкритий тюбик крему - це ідеальне середовище для розмноження бактерій. Особливо, якщо крем зберігався у ванній кімнаті (тепло та вологість) або на пляжі (пісок, вода, бруд). Бактерії, потрапляючи на шкіру, можуть спричинити запалення, акне або інші дерматологічні проблеми.

Втрата вологоутримуючих властивостей

Окрім захисту від УФ, сонцезахисні креми часто містять зволожуючі компоненти. З часом їхні властивості також погіршуються, і крем може не забезпечувати необхідного зволоження, що робить шкіру більш вразливою.

Як визначити термін придатності та де його шукати?

Більшість сонцезахисних кремів мають термін придатності, вказаний на упаковці. Це може бути конкретна дата (місяць/рік) або символ відкритої баночки з числом та літерою "М" (наприклад, 12М). Цей символ означає, що продукт придатний до використання протягом 12 місяців після відкриття.

Де шукати термін придатності: