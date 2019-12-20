На Николая в Киеве установлено три температурных рекорда

В день Святого Николая, 19 декабря 2019 года, в Киеве обновлено три температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 градусов, что на 3,0 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

А днем 19 декабря максимальная температура воздуха достигла 11,3 градусов, что на 0,6 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря теплой ночи и теплому дню среднесуточная температура 19 декабря достигла 7,2 градусов, что на 2,4 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2015 года.

Таким образом, начиная с 16 декабря, в Киеве уже зафиксировано семь температурных рекордов.

Отметим, в среду, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. По данным обсерватории, это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза.