В Николаевской области задержали "минера" рейсового автобуса

Фото: взрывотехник (РБК-Украина)

В Николаеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" рейсового автобуса и легкового автомобиля на автовокзале. Во время задержания подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"29 августа около 17:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda", - говорится в сообщении.

На место выехали силовики и взрывотехники и оцепили территорию. Они обследовали эти автомобили, но не нашли взрывчатки. Через 15 минут нашли мужчину, сообщившего о "минировании".

"Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь в родной город из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а затем решил позвонить на 102 с сообщением", - сообщают в полиции.

Подозреваемого задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто дело по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве на День независимости "заминировали" станцию метро в центре города, однако информация впоследствии не подтвердилась.

Также РБК-Украина писало, что в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.