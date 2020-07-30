ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Одесской трассе грузовик насмерть сбил двоих пешеходов

Четверг 30 июля 2020 14:49
На Одесской трассе грузовик насмерть сбил двоих пешеходов
Фото: последствия аварии (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: Роман Калиниченко

Мужчинам было 26 и 30 лет

В Кривоозерском районе Николаевской области водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с отбойником с последующим наездом на двух пешеходов. Оба погибли на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Происшествие произошло сегодня около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев-Одесса" вблизи пгт Кривое Озеро.

"47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом допустил столкновение с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте", - говорится в сообщении.

Фото: последствия аварии (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет заключения.

Напомним, на протяжении июля в Украине состоялась череда смертельных ДТП, погибло более 160 украинцев.

В Винницкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 4 человека.

В Одесской области в результате столкновения "ВАЗ" и Mitsubishi погибли 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь