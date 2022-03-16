ВСУ вчера нанесли 7 мощных ударов по группировкам противника, - Арестович

"Наши войска на некоторых направлениях провели за вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не менее 7 таких ударов было нанесено в течение суток. Воздушные силы сбили 3 самолета, 1 вертолет и несколько крылатых ракет", - отметил Арестович.