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У Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52

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Миколаївська область, Середа 16 березня 2022 16:56
У Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52 )Фото: під Миколаєвом збили російський вертоліт (facebook.com/rnbou
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знешкодили російський вертоліт Ка-52. Це сталося поблизу міста Миколаїв в середу, 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Поблизу Миколаєва знищили черговий руZький гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що радник очільника ОПУ Олексій Арестович заявив, що ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках. Українським військовим вдалося збити 3 літаки, 1 вертоліт і декілька крилатих ракет.

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