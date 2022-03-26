В Николаевской области за сутки в результате враждебных действий ранения получил 41 человек

В Николаевской области за сутки 25 марта в результате враждебных действий ранения получил 41 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Николаевского областного совета Анну Замазееву.
Отмечается, что среди раненых детей нет.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получил 41 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 303 человека, пострадавших от атак оккупантов.
Ранее мы сообщали, что под Николаевом вражеские снаряды попали в склад, где хранилось оружие.
Также мы писали, что в Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52.
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