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У Миколаївській області за добу внаслідок ворожих дій поранення отримала 41 людина

У Миколаївській області за добу поранено 41 людину (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаївській області за добу 25 березня внаслідок ворожих дій поранення отримала 41 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву.

Зазначається, що серед поранених дітей немає.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 41 людина. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 303 людини, що постраждали від атак окупантів.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом ворожі снаряди потрапили в склад, де зберігалася зброя.

Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.

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