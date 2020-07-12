В Николаевской области за сутки произошло 8 пожаров в экосистемах

Фото: пожар в экосистеме (dsns.gov.ua)

Общая площадь пожаров составила 3,3 гектара

В Николаевской области за последние сутки произошло 8 пожаров в экосистемах. Выгорела сухая трава, мусор и кустарники на территории 3,3 гектаров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Николаеве произошло 2 пожара.

"В течение 11 июля сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты 8 раз привлекались к тушению сухой травы, мусора, кустарников, которые выгорели на общей площади 3,3 га. Больше всего огненная "стихия" бурлила в Витовском (2 пожара), Новобугском (2 пожара), Березнеговатском, Новоодесском районах области и в городе Николаеве (2 пожара)", - говорится в сообщении.

Среди вероятных причин пожаров, спасатели называют неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в начале июля в Николаевской области вспыхнул крупный пожар на свалке.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Николаевской области рыбаков унесло в море.