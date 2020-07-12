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У Миколаївській області за добу сталося 8 пожеж в екосистемах

Миколаївська область, Неділя 12 липня 2020 11:58
У Миколаївській області за добу сталося 8 пожеж в екосистемах
Фото: пожежа в екосистемі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Загальна площа пожеж склала 3,3 гектара

В Миколаївській області за останню добу сталося 8 пожеж в екосистемах. Вигоріла суха трава, сміття та чагарники на території 3,3 га.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Миколаєві сталося 2 пожежі.

"Протягом 11 липня співробітники Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 8 разів залучалися до гасіння сухої трави, сміття, чагарників, які вигоріли на загальній площі 3,3 га. Найбільше вогняна "стихія" вирувало в Вітовському (2 пожежі), Новобузькому (2 пожежі), Березнегуватському, Новоодеському районах області та в місті Миколаєві (2 пожежі)", - йдеться в повідомленні.

Серед ймовірних причин пожеж, рятувальники називають необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, на початку липня в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа на звалищі.

Також РБК-Україна писало, що через негоду в Миколаївській області рибалок віднесло в море.

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