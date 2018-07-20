В Николаевской области спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП

Работы по деблокированию провели сотрудники ГСЧС

В Николаевской области спасатели деблокировали тела двух погибших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло сегодня, 20 июля, утром на трассе Одесса-Киев возле Кривого Озера. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Работы по деблокированию провели сотрудники дежурного отделения 18 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Фото: ДТП в Николаевской области (dsns.gov.ru)

"В результате наезда маршрутного автобуса Volkswagen LT 46, который направлялся из г. Одессы в г. Гомель республики Беларусь, на грузовой автомобиль International погибли 5 человек, 12 человек пострадали", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром на трассе Киев-Одесса рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, погибли пять человек, еще 12 человек пострадали.

Все жертвы ДТП являются гражданами Беларуси. Полиция открыла "горячую линию" для родственников пострадавших. Звонить можно по номеру +38(0512)-53-11-13.