У Миколаївській області рятувальники деблокували тіла двох загиблих у ДТП

Роботи по деблокування провели співробітники ДСНС

У Миколаївській області рятувальники деблокували тіла двох загиблих у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), що трапилася сьогодні, 20 липня, зранку на трасі Одеса-Київ поблизу Кривого Озера. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Роботи по деблокування провели співробітники чергового відділення 18 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Фото: ДТП у Миколаївській області (dsns.gov.ua)

"В результаті наїзду маршрутного автобусу Volkswagen LT 46, який прямував з м. Одеси до м. Гомель республіки Білорусь, на вантажний автомобіль International загинуло 5 осіб, 12 людей постраждало", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці на трасі Київ-Одеса рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, загинули п'ять осіб, ще 12 осіб постраждали.

Усі жертви ДТП є громадянами Білорусі. Поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів постраждалих. Телефонувати можна за номером +38(0512)-53-11-13.