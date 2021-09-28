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В Николаевской области произошло масштабное ДТП. Погибли четыре человека, еще 7 пострадали

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Николаевская область, Вторник 28 сентября 2021 08:08
В Николаевской области произошло масштабное ДТП. Погибли четыре человека, еще 7 пострадали Фото: в Николаевской области произошло масштабное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, еще 7 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

ДТП произошло вчера вечером на автодороге Снигиревка-Калиновка перед с. Широкое. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, а также 15-летний подросток, погибли на месте происшествия.

Еще семеро пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: в Николаевской области произошло ДТП (mk.npu.gov.ua)

Отмечается, что водители грузовиков не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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