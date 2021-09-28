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У Миколаївській області сталась масштабна ДТП. Загинули чотири людини, ще 7 постраждали

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Миколаївська область, Вівторок 28 вересня 2021 08:08
У Миколаївській області сталась масштабна ДТП. Загинули чотири людини, ще 7 постраждали Фото: у Миколаївській області сталась масштабна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Миколаївській області зіткнулись мікроавтобус та дві вантажівки. В результаті аварії загинули чотири людини, ще 7 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

ДТП сталась вчора ввечерпі на автодорозі Снігурівка-Калинівка перед с. Широке. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівка DAF та КАМАЗ із причепом.

Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, а також 15-річний підліток, загинули на місці події.

Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Фото: у Миколаївській області сталась ДТП (mk.npu.gov.ua)

Зазначається, що водії вантажівок не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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