У Миколаївській області сталась масштабна ДТП. Загинули чотири людини, ще 7 постраждали
У Миколаївській області зіткнулись мікроавтобус та дві вантажівки. В результаті аварії загинули чотири людини, ще 7 осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
ДТП сталась вчора ввечерпі на автодорозі Снігурівка-Калинівка перед с. Широке. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівка DAF та КАМАЗ із причепом.
Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, а також 15-річний підліток, загинули на місці події.
Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
Зазначається, що водії вантажівок не постраждали.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.