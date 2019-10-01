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Во Львовской области в ДТП пострадали 5 человек

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 11:59
Во Львовской области в ДТП пострадали 5 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров, среди которых шестилетний мальчик, госпитализированы

Во Львовской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба полиции области.

Авария произошла возле города Новояворовск на трассе Львов - Краковец 30 сентября около 21:10. Столкнулись "ВАЗ 21099" под управлением 46-летнего жителя поселка Немиров и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 30-летний местный житель.

"В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров, среди которых шестилетний мальчик, госпитализированы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, в столице на улице Вацлава Гавела автомобиль врезался в трамвай, в результате чего было парализовано движение на трамвайных путях. На Вацлава Гавела, 52, сразу между двух трамваев пытался проскочить водитель автомобиля.

РБК-Украина писало, что в Киеве на парковке ТРЦ Lavina водитель не справился с управлением и сбил двух пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

В Киеве автомобиль столкнулся с трамваем, парализовано движение В Сумах водитель въехал в электроопору, пострадали двое детей
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