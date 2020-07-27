У Миколаївській області сталося ДТП під час ремонту дороги, є жертва

Фото: місце ДТП (mk.dsns.gov.ua)

Вантажівка з причепом врізалася в автомобіль дорожньої служби

В Миколаївській області сьогодні, 27 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода з двома вантажівками під час дорожніх ремонтних робіт. В результаті аварії одна людина загинула, ще троє отримали незначні пошкодження.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася близько 12:00 на автодорозі Н-24 "Миколаїв-Благовіщенське" поблизу Нової Одеси.

"Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в автомобіль дорожньої служби МАЗ в'їхав проїжджаючий повз вантажівка MAN з напівпричепом. На момент ДТП в кабіні МАЗ перебував 1 водій, ще 2 людини працювали на дорозі. У подальшому автомобіль MAN змінив траєкторію руху і з'їхав в кювет, водій від отриманих травм загинув на місці", - повідомили в ДСНС.

За словами рятувальників, водій МАЗ і двоє комунальників отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові четверо комунальників загинули під час ремонтних робіт.

Також повідомлялося, що поблизу Борисполя сталося ДТП за участю легковика та мікроавтобуса, одна людина загинула.