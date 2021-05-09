В Украине в акциях к 9 мая приняли участие 40 тысяч человек

В Украине уже прошли более 600 мероприятий ко Дню победы . В них приняли участие около 40 тысяч человек, полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД .

По его словам, уже поступили 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями. Однако, серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали.

Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - паркам и лесополосам.

Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики.

"В ЕРДР внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлены девять админпротоколов", - отметил он.