В Украине в акциях к 9 мая приняли участие 40 тысяч человек
В Украине уже прошли более 600 мероприятий ко Дню победы. В них приняли участие около 40 тысяч человек, полиция продолжает работать в усиленном режиме.
Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
По его словам, уже поступили 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями. Однако, серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали.
Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - паркам и лесополосам.
Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики.
"В ЕРДР внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлены девять админпротоколов", - отметил он.