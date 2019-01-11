ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Единую церковь перешли 47 приходов УПЦ МП

Новости » Общество    11.01.2019 - 11:30
В Единую церковь перешли 47 приходов УПЦ МП
Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего приходов УПЦ МП перешли в Винницкой области

В Единую поместную православную церковь Украины по состоянию на 11 января перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карт Google.

Отметим, что больше всего приходов УПЦ МП перешли в Винницкой области. Так, по данным карт Google, 16 приходских храмов и один кафедральный собор. В Хмельницкой области перешли 8 храмов, во Львовской области - 5, в Черкасской области - 5, Волынской области - 3, Черновицкой области - 3, Тернопольской - 1, Ровненской - 1, Днепропетровской -1.

В Киеве в ПЦУ перешли:  Спасо-Преображенский собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале.

По данным на 2002 год в Украине насчитывается 2781 приход УПЦ МП.

Напомним, ранее во Львовской области община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района приняла решение перейти из УПЦ МП в поместную Православную церковь Украины. Всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

 

Москва запрещала представителям УПЦ МП контактировать с Константинополем Православная церковь Украины может стать патриархатом, - экзарх Константинополя
Новости Украины УПЦ МППЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь