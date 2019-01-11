В Единую церковь перешли 47 приходов УПЦ МП

Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего приходов УПЦ МП перешли в Винницкой области

В Единую поместную православную церковь Украины по состоянию на 11 января перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карт Google.

Отметим, что больше всего приходов УПЦ МП перешли в Винницкой области. Так, по данным карт Google, 16 приходских храмов и один кафедральный собор. В Хмельницкой области перешли 8 храмов, во Львовской области - 5, в Черкасской области - 5, Волынской области - 3, Черновицкой области - 3, Тернопольской - 1, Ровненской - 1, Днепропетровской -1.

В Киеве в ПЦУ перешли: Спасо-Преображенский собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале.

По данным на 2002 год в Украине насчитывается 2781 приход УПЦ МП.

Напомним, ранее во Львовской области община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района приняла решение перейти из УПЦ МП в поместную Православную церковь Украины. Всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.