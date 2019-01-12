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У Миколаївській області перший прихід УПЦ МП перейшов до Єдиної церкви

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 08:32
У Миколаївській області перший прихід УПЦ МП перейшов до Єдиної церкви
Ілюстративне фото (УНІАН)

Це перша громада Миколаївської області, яка перейшла з УПЦ МП до ПЦУ

Громада села Тімірязівка Миколаївської області оголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення священника кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері в Миколаєві Олександра Ципляка на сторінці у Facebook.

За словами священнослужителя, рішення про перехід до Православної церкви України громада Тімірязівки ухвалила вчора, 11 січня. Це перший випадок переходу громади УПЦ МП до ПЦУ в Миколаївській області.

"Звершилось! Громада Тімірязівки - ПЦУ", - написав Ципляк.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області громада Хрестовоздвиженського храму села Деражнє Костопільського району оголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ).

Додамо, станом на 11 січня 2019 року до Православної церкви України перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить у об'єднання всіх православних церков довкола Православної церкви України.

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