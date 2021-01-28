В Николаевской области перевернулся военный грузовик, есть пострадавшие

Сегодня утром в Николаевской области слетел с дороги в кювет и перевернулся на бок армейский грузовик. В результате дорожно-транспортного пришествия (ДТП) пострадали двое военнослужащих.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Как сообщается, военный грузовик "МАЗ" двигался по трассе Н-11 "Николаев-Днепр" в направлении Кривого Рога. В районе села Михайловка Казанковского района водитель не справился с управлением, и автомобиль выехал в кювет.

Пострадавших военнослужащих с места происшествия увезла "скорая помощь". Об их состоянии пока ничего не известно.

Отмечается, что армейский грузовик приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.

Фото: ДТП в Николаевской области (novosti-n)

Напомним, сегодня в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. В результате аварии пострадали два человека.

Кроме того, днями в Ровенской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате пострадали четыре человека, из которых двое - дети.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще четыре получили травмы.