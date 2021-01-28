В Полтавской области перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, около 9 утра на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района.

"Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту "Сумы-Киев", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место ДТП (facebook.com/police.polt)

Напомним, днями в Ровенской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате пострадали четыре человека, из которых двое - дети.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще четыре получили травмы.