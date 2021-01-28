У Миколаївській області перекинулась військова вантажівка, є постраждалі

Сьогодні зранку у Миколаївській області злетла з дороги в кювет і перекинулась на бік армійська вантажівка. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Як повідомляється, військова вантажівка "МАЗ" рухалась по трасі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" в напрямку Кривого Рогу. В районі села Михайлівка Казанківського району водій не впорався з керуванням, і автомобіль виїхав в кювет.

Постраждалих військовослужбовців з місця події відвезла "швидка допомога". Про їх стан поки нічого не відомо.

Наголошується, що армійська вантажівка приписана до однієї з військових частин спеціального призначення, дислокованих в Одесі.

Фото: ДТП у Миколаївській області (novosti-n)

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса. В результаті аварії постраждали дві людини.

Крім того, днями у Рівненській області зіткнулися легковик і мікроавтобус. В результаті постраждали чотири людини, з яких двоє - діти.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті аварії загинули дві людини, ще чотири отримали травми.