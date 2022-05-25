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В Николаевской области переодетые в форму ВСУ россияне пытались захватить наблюдательный пост

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и пытались захватить наблюдательный пост украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"На северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога, произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинские военные отбили атаку и уничтожили четырех российских солдат, остальные - ретировались.

Напомним, в Николаевской области оккупанты под видом гражданских атаковали позиции ВСУ.

Мы также писали о том, что в Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в гражданскую одежду и поехали в Беларусь.

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Война России против УкраиныНиколаевская область