У Миколаївській області переодягнені у форму ВСУ росіяни намагалися захопити спостережний пост

У Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ВСУ і намагалися захопити спостережний пост українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"На північному сході Миколаївської області, в напрямку Кривого Рогу, сталося бойове зіткнення нашого підрозділу зі специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах була військова форма ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Миколаївській області окупанти під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ.

Ми також писали про те, що в Київській області окупанти викрали авто, переодяглися в цивільний одяг і поїхали в Білорусь.

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