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В Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в гражданскую одежду и поехали в Беларусь

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 21 марта 2022 19:25
В Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в гражданскую одежду и поехали в Беларусь Росйські оккупанты похищают имущество в гражданских (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области российские оккупанты совершают дезертирство и бегут на украденном у украинцев транспорте в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Генштаб.

В частности, российские оккупанты в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области угнали у гражданских автомобили и поехали в сторону границы с Республикой Беларусь.

"Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Республикой Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ.

Также мы писали, что в Харьковской области ВСУ сбили вражеский истребитель и два беспилотника.

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