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Интервью

В Николаевской области опровергли информацию о смерти ребенка от кори

НовостиОбщество    26.06.2018 - 20:00
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания

Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло информацию о смерти ребенка от кори. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок.

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Теги публикации: Николаевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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