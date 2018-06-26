В Николаевской области опровергли информацию о смерти ребенка от кори

Ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания

Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло информацию о смерти ребенка от кори. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка срочно отправлено в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок.