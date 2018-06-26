Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 17:32
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек

В Николаевской области умерла от кори 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области", - отмечается в сообщении.

Указано, что больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, городе Киеве и Черновицкой области.

Отмечается, что всего с начала года корью заболела 23131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка. С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Минздрав подчеркивает, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 и 6 лет. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, нужно обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить бесплатное прививки.

Кроме того, отмечается, что министерство начнет вакцинацию взрослых в группах риска (военных, студентов, педагогов, медиков). Сейчас утверждается методика расчета потребности в вакцинации, после чего будет начато проведение иммунизации взрослым.

Напомним, в начале июня в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.

За последнюю неделю 841 ребенок заболел корью Корью в Украине за неделю заболели более 1,3 тыс. человек, - Минздрав
Теги публикации: Николаевская область, Корь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь