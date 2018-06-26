В Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок

С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек

В Николаевской области умерла от кори 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области", - отмечается в сообщении.

Указано, что больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, городе Киеве и Черновицкой области.

Отмечается, что всего с начала года корью заболела 23131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка. С начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Минздрав подчеркивает, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 и 6 лет. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, нужно обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить бесплатное прививки.

Кроме того, отмечается, что министерство начнет вакцинацию взрослых в группах риска (военных, студентов, педагогов, медиков). Сейчас утверждается методика расчета потребности в вакцинации, после чего будет начато проведение иммунизации взрослым.

Напомним, в начале июня в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.