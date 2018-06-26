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У Миколаївській області спростували інформацію про смерть дитини від кору

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 20:00
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на тлі хронічного захворювання

Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації спростувало інформацію про смерть дитини від кору. Про це повідомила прес-служба обласного управління охорони здоров'я.

"В ЗМІ надійшла інформація про смерть дитини від кору, але сталася технічна помилка. За даними ГУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на тлі хронічного захворювання. Уточнену інформацію про смерть дитини терміново відправлено до Центру громадського здоров'я МОЗ України з копіями підтверджуючих документів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Миколаївській області померла від кору 8-річна дитина.

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Теги публікації: Николаевская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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