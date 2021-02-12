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В Николаевской области ОПГ наладила наркотрафик в исправительную колонию

Автор: Юлия Струк

В Николаевской области группировка жителей города Вознесенск организовала снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию. К сбыту причастны как заключенные, так и те, кто были на свободе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Преступную деятельность фигурантов координировал 27-летний житель. Вознесенск, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, и позиционирует себя как "смотрящий" за исправительной колонией, осуществляя контроль и преступное влияние на осужденных", - говорится в сообщении.

Следователи и оперативники установили, что организатор привлек к преступной деятельности не менее трех жителей Вознесенска, в возрасте от 26 до 40 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе тяжких.

"Фигуранты на свободе выполняли указания координатора: паковали и доставляли на территорию учреждения запрещенные посылки, перебрасывая наркотические вещества через забор колонии", - говорится в сообщении.

А организатор после получения пакета лично расфасовывал и сбывал наркотики среди заключенных.

"Ответственным за передачу наркотиков в колонию был 35-летний мужчина, следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса сразу после передачи очередной посылки заключенному", - указано в сообщении.

В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении в сбыте наркотиков в места лишения свободы, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины) и изберут меру пресечения.

"В результате проведенных обысков по местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли наркотические вещества, а также мобильные телефоны, в том числе с помощью которых координатор руководил действиями своих сообщников на свободе", - отмечают правоохранители.

После проведения соответствующих следственных действий возможна дополнительная квалификация действиям всех фигурантов.

Как писало РБК-Украина, в Житомирской области за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Ему грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

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