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У Миколаївській області ОЗГ налагодила наркотрафік до виправної колонії

Автор: Юлія Струк

У Миколаївській області угруповання мешканців міста Вознесенськ організувало постачання та збут наркотиків у виправній колонії. До збуту причетні як ув'язнені, так і ті, хто були на волі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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"Злочинну діяльність фігурантів координував 27-річний мешканець м. Вознесенськ, який наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину, та позиціонує себе як "смотрящий" за виправною колонією, здійснюючи контроль та злочинний вплив на засуджених", - сказано у повідомленні.

Слідчі та оперативники встановили, що організатор залучив до злочинної діяльності щонайменше трьох мешканців Вознесенська, віком від 26 до 40 років. Двоє з них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, зокрема тяжких.

"Фігуранти на волі виконували вказівки координатора: пакували та доправляли на територію установи заборонені посилки, перекидаючи наркотичні речовини через огорожу колонії", - сказано у повідомленні.

А організатор після отримання пакунку особисто розфасовував та збував наркотики серед ув’язнених.

"Відповідальним за передачу наркотиків у колонію був 35-річний чоловік, слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу одразу після передачі чергової посилки ув’язненому", - вказано у повідомленні.

Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру у збуті наркотиків у місця позбавлення волі, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та оберуть запобіжний захід.

"У результаті проведених обшуків за місцями мешкання і в транспортних засобах зловмисників поліцейські вилучили наркотичні речовини, а також мобільні телефони, зокрема за допомогою яких координатор керував діями своїх спільників на волі", - вказують правоохоронці.

Після проведення відповідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація діям усіх фігурантів.

Як писало РБК-Україна, у Житомирській області за торгівлю наркотиками затримали військовослужбовця. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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