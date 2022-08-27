ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаевской области оккупанты повредили уже 10 тысяч гражданских объектов

Новина українською →
Николаев, Суббота 27 августа 2022 14:39
В Николаевской области оккупанты повредили уже 10 тысяч гражданских объектов Фото: в Николаевской области повреждены уже 10 тысяч объектов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в результате бомбардировок повредили в Николаевской области уже 10 тысяч гражданских объектов. Больше всего среди них жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили частично или разрушили полностью 6466 домов. Кроме того, оккупанты повредили:

  • 67 медицинских учреждений;
  • 331 учебное заведение;
  • 149 учреждений культуры;
  • 117 объектов промышленных предприятий;
  • объекты жизнеобеспечения: газо - 837, электро - 591, водо - 28, теплоснабжения - 94;
  • 1320 других не военных объектов.

Сейчас 6355 потребителей в Николаевской области остались без газа. Прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в 93 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Работы по восстановлению газо - и электроснабжения продолжаются.

Также продолжается добровольная эвакуация. Из области выехало 25 697 человек.

Напомним, сегодня под утро российская армия снова обстреляла Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать