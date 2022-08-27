У Миколаївській області окупанти пошкодили вже 10 тисяч цивільних об'єктів
Російські окупанти внаслідок бомбардувань пошкодили у Миколаївській області вже 10 тисяч цивільних об'єктів. Найбільше серед них житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА.
За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили частково чи зруйнували повністю 6466 будинків. Крім того, окупанти пошкодили:
- 67 медичних закладів;
- 331 навчальний заклад;
- 149 закладів культури;
- 117 об’єктів промислових підприємств;
- об’єкти життєзабезпечення: газо - 837, електро - 591, водо - 28, теплопостачання - 94;
- 1320 інших не військових об’єктів.
Наразі 6355 споживачів у Миколаївській області залишилися без газу. Припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 93 населених пунктах (у чотирьох - частково) Баштанського та Миколаївського районів. Роботи з відновлення газо- та електропостачання тривають.
Також триває добровільна евакуація. З області виїхало 25 697 осіб.
Нагадаємо, сьогодні під ранок російська армія знову обстріляла Миколаїв.
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